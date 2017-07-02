Жаккард крючком по кругу. Схемы, видеоуроки

В этой статье мы вам покажем и расскажем, как вязать жаккард по кругу крючком. Таким образом могут получится отличные сидушки на стулья или коврики.



Важно знать, чтобы круг получался плоским и не давал волны, нужно соблюдать "Закон круга":

Согласно этому правилу нам требуется по 6 прибавок в ряду, но при вязании круга жаккардом прибавок делают как правило не 6, а 8, т. к. ряды из-за вспомогательных нитей (бурдона) значительно выше.

Если все прибавки делать чётко одну над одной в каждом ряду в итоге получается многогранник., Для того, чтобы этого не происходило и круг все-таки оставался кругом, стоит прибавки смещать в каждом ряду на 2 петли, как показано на картинке ниже. Для этого просто отмечаем маркером, чтобы не запутаться (ниткой, скрепкой или булавкой) конец ряда. И когда закончили ряд на последней (маркированной) петле, провязываете одну-две петли смещения. Маркер соответственно тоже смещается на одну-две петли. Теперь вязание продолжается точно так же как и вязали по кругу, но началом ряда теперь будет то место, до которого мы дошли провязав одну-две петли дополнительно в предыдущем ряду.

Видеоуроки по вязанию жаккарда крючком:

Часть 1:

Часть 2:

Вот возможные цветовые схемы:



